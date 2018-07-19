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Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить доказательства по делу о пожаре в «Зимней вишне»
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Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить доказательства по делу о пожаре в «Зимней вишне» 

360tv.ru 1 час назад
Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов пытался уничтожить доказательства по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом в суде заявил представитель СКР. Его слова приводит «Интерфакс».
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сообщил представитель следствия.
Он попросил суд продлить арест Мамонтова до 25 сентября. Ему инкриминируют халатность и растрату. Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре арестованы 11 обвиняемых.
Трагедия в Кемерове произошла в воскресенье, 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы. В выходной день там было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 несовершеннолетних.
Накануне тяжелая спецтехника начала сносить стены «Зимней вишни». Внешние элементы здания начали демонтировать еще 14 июля. Отсоединялись коммуникации, разбирались перегородки.
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