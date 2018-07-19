Для Перми задан вектор компактного развития

В минувшую среду губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в Московском урбанистическом форуме. Глава региона выступил в качестве спикера на сессии, посвященной вопросу регулирования городского развития, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках сессии губернатор представил проект « Пермь — 300 лет на Каме». Глава региона подчеркнул, что для столицы Пермского края в целях соответствия новым экономическим реалиям будет задан вектор компактного развития. По мнению Максима Решетникова, важной составляющей в развитии городов Прикамья является укрепление региональных команд. У краевых и муниципальных властей должно быть единое понимание о совместном развитии городов и региона. Кроме того, губернатор обозначил, что понятное финансирование — основа программ развития регионов и, следовательно, муниципалитетов.

Максим Решетников также подчеркнул, что доя реализации грамотной градостроительной политики необходимо фокусироваться на решении локальных вопросов, с которыми жители сталкиваются ежедневно. По словам губернатора, тренд здесь задают федеральные программы, в частности, формирование комфортной городской среды и устранение цифрового неравенства.

Проект «Пермь — 300 лет на Каме» был впервые презентован на Межрегиональном архитектурно-строительном форумев мае. Согласно проекту, приоритетная зона развития краевой столицы — центр города в границах ул. Ленина, набережной реки Кама, долин рек Данилиха и Егошиха. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме. Проект объединит центры XIX в. и XX в. и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки.

Фото: департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края