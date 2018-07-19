На что можно пожаловаться в прокуратуру?

Один из самых эффективных и действенных способов защиты своих прав — обращение с жалобой в органы прокуратуры . Может показаться, что это слишком серьезное ведомство, но на практике работники прокуратуры обязаны рассматривать и отвечать на любой поступающий им запрос.

Подать жалобу можно по всем возможным сферам правоотношений, какие только существуют в нашей стране. Наиболее распространенные из них:

Защита прав человека, в том числе трудовых, социальных, пенсионных, жилищных;Защита прав несовершеннолетних;Защита прав предпринимателей;Надзор за деятельностью правоохранительных органов в уголовно-правовой сфере и в области оперативно-розыскной деятельности;

К примеру, в вашем офисе проводится обыск. Если вы считаете, что сотрудники правоохранительных органов нарушили ваши права, смело обращайтесь с жалобой в прокуратуру. То же самое касается абсолютно любого вопроса, будь то долгое неисполнение судебного решения или задержка зарплаты.

Кроме органов прокуратуры, вы можете обратиться одновременно и в другие организации. Жалобу о продаже просроченных пирожков вы можете подать в органы Роспотребнадзора , а жалобу на то, что протекает крыша — в Государственную инспекцию Алтайского края . А если ваши обращения эти органы разрешат некачественно — смело подавайте жалобу уже на них в органы прокуратуры.

Также в прокуратуре рассматривают просьбы о разъяснении каких-либо неясных положений законодательства.

Жалобы в органах прокуратуры рассматриваются в течение 30 дней (обращения депутатов рассматриваются безотлагательно). Обращения могут быть и коллективные (от жильцов дома, группы несовершеннолетних и т.д.).

После рассмотрения, сотрудники прокуратуры либо проведут проверку самостоятельно, либо направят документы в другие компетентные органы (в случае с пирожком — в Роспотребнадзор). В любом случае, вам обязательно ответят: либо уведомят о перенаправлении жалобы, либо вы получите ответ со всеми доводами.

Порой в прокуратуру приходят даже абсурдные жалобы: по поводу сверхъестественных сил или природных явлений. Однако даже в таком случае заявитель получит ответ.

Никаких специальных форм обращения в органы прокуратуры нет, писать можно в любой форме. Кроме того, можно прикладывать аудио и видеозаписи, делать ссылки на контент интернет-сайтов. Обязательно только указывать ваши данные (ФИО, адрес или электронный адрес).

Существует несколько способов подать жалобу: на личном приеме (график приема граждан необходимо уточнить на сайте прокуратуры вашего региона), по почте или через интернет.