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На что можно пожаловаться в прокуратуру?
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На что можно пожаловаться в прокуратуру? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Один из самых эффективных и действенных способов защиты своих прав — обращение с жалобой в органы прокуратуры. Может показаться, что это слишком серьезное ведомство, но на практике работники прокуратуры обязаны рассматривать и отвечать на любой поступающий им запрос.
Подать жалобу можно по всем возможным сферам правоотношений, какие только существуют в нашей стране. Наиболее распространенные из них:
Защита прав человека, в том числе трудовых, социальных, пенсионных, жилищных;Защита прав несовершеннолетних;Защита прав предпринимателей;Надзор за деятельностью правоохранительных органов в уголовно-правовой сфере и в области оперативно-розыскной деятельности;
К примеру, в вашем офисе проводится обыск. Если вы считаете, что сотрудники правоохранительных органов нарушили ваши права, смело обращайтесь с жалобой в прокуратуру. То же самое касается абсолютно любого вопроса, будь то долгое неисполнение судебного решения или задержка зарплаты.
Кроме органов прокуратуры, вы можете обратиться одновременно и в другие организации. Жалобу о продаже просроченных пирожков вы можете подать в органы Роспотребнадзора, а жалобу на то, что протекает крыша — в Государственную инспекцию Алтайского края. А если ваши обращения эти органы разрешат некачественно — смело подавайте жалобу уже на них в органы прокуратуры.
Также в прокуратуре рассматривают просьбы о разъяснении каких-либо неясных положений законодательства.
Жалобы в органах прокуратуры рассматриваются в течение 30 дней (обращения депутатов рассматриваются безотлагательно). Обращения могут быть и коллективные (от жильцов дома, группы несовершеннолетних и т.д.).
После рассмотрения, сотрудники прокуратуры либо проведут проверку самостоятельно, либо направят документы в другие компетентные органы (в случае с пирожком — в Роспотребнадзор). В любом случае, вам обязательно ответят: либо уведомят о перенаправлении жалобы, либо вы получите ответ со всеми доводами.
Порой в прокуратуру приходят даже абсурдные жалобы: по поводу сверхъестественных сил или природных явлений. Однако даже в таком случае заявитель получит ответ.
Никаких специальных форм обращения в органы прокуратуры нет, писать можно в любой форме. Кроме того, можно прикладывать аудио и видеозаписи, делать ссылки на контент интернет-сайтов. Обязательно только указывать ваши данные (ФИО, адрес или электронный адрес).
Существует несколько способов подать жалобу: на личном приеме (график приема граждан необходимо уточнить на сайте прокуратуры вашего региона), по почте или через интернет.
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