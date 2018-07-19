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Куйвашев отправил свердловские музеи в виртуальный мир
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Куйвашев отправил свердловские музеи в виртуальный мир 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские музеи должны быть современными и мобильными, чтобы работать не только над сохранением культуры и памяти, но становиться «лицом» региона. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил активизировать работы по информатизации музейной деятельности и проработать дорожную карту по развитию музейной сферы. Об этом шла речь на заседании регионального правительства 19 июля, передает "Уралинформбюро".
Глава региона отметил, что для области закончился сложнейший период. Прошел чемпионат мира по футболу, ИННОПРОМ, «Царские дни» — за месяц Средний Урал посетили 220 тысяч гостей. Таким образом, регион «зарядился» серьезным потенциалом для привлечения туристических потоков. И музейная сфера в этом плане — одно из важнейших направлений, развитие которого необходимо продолжать.
По его словам, Свердловская область занимает сегодня первое место среди субъектов УрФО по численности музеев и объему музейного фонда. Региональная музейная сеть включает 870 учреждений. По общему количеству посещений она входит в десятку крупнейших в России.
На поддержку виртуальных музейных проектов в 2018 году в виде грантов предусмотрено выделение 1,3 миллиона рублей
"Сейчас мы находимся в процессе перехода к новому экономическому укладу — «цифровой экономике». Глобальные преобразования происходят не только в материальной сфере, но и в сфере духовной — в культуре и искусстве, — заметил губернатор, приведя показательные цифры. Сайты сегодня имеют 62 государственных и муниципальных музея на Среднем Урале, действуют 33 виртуальных музея. На поддержку виртуальных музейных проектов в 2018 году в виде грантов предусмотрено выделение 1,3 миллиона рублей.
Глава области подчеркнул, что развитие музейной сферы, внедрение современных информационных технологий — важная и актуальная задача в свете реализации «нового майского» указа президента России.
Заместитель губернатора региона Павел Креков сообщил, что в рамках работы по информатизации музеев в Свердловской области были созданы единый информационный портал «Музеи Свердловской области» и виртуальный «Атлас музеев Свердловской области». То есть теперь виртуальная аудитория свердловских музеев буквально ничем не ограничена.
В Свердловской области заработал информационный портал «Музеи Свердловской области» и виртуальный «Атлас музеев Свердловской области»
Павел Креков сообщил, что за 6 месяцев текущего года 7% из того, что находится в хранилищах свердловских музеев, было извлечено из запасников и представлено широкой публике. За полгода число посетителей заведений-"хранителей культуры" составило 53,4% от намеченного плана. Большую роль сыграли акции — Ночь музеев, Ночь искусств и другие. Так, аудитория Ночи музеев составила 260 тысяч человек, Футбольную ночь музеев посетили 2,2 тысячи горожан и гостей города.
Врип главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что в Танкограде тоже активно работают над информатизацией и расширением аудитории. В городе было реализовано 125 выставочных проектов. 20 из них — передвижные экспозиции, которые были представлены в других регионах, например, в Казани, Казахстане и даже в Испании. По его словам, количество проводимых выставок во втором по величине свердловском городе за последние годы выросло в 2 раза. За 6 месяцев текущего года тагильские музеи посетили свыше 73 тысяч человек. Все музеи имеют сайты, ведется работа по созданию виртуальных проектов. На сегодня, для тагильчан действуют 14 виртуальных музеев.
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