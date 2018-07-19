В Орске из-за нарушения пожарной безопасности закрыта АЗС

Орске суд по требованию прокуратуры запретил индивидуальному предпринимателю эксплуатировать небезопасную АЗС до устранения всех нарушений пожарной безопасности.

Прокурор Советского района Орска выяснил, что АЗС по адресу Вокзальное шоссе, 24 не оснащена источниками наружного противопожарного водоснабжения, огнетушителями, покрывалами, пожарным щитом и системой молниезащиты. Резервуары для топлива не оборудованы системами деаэрации, предотвращения их переполнения, контроля герметичности. Также владелец заправочной станции не застраховал свою ответственность за возможное причинение вреда на случай аварии на опасном объекте.

Суд обязал ответчика исправить все замечания. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.