Лучшим библиотекарем ЮЗАО стала Анна Горская

Сотрудник библиотеки № 180 Анна Горская вышла в финал конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 2018 года».

Анна Горская — главный библиограф музейно-экскурсионного отдела библиотеки, автор многих проектов, лекториев, выставок, творческих встреч. Теперь ей предстоит бороться за признание читателей с коллегами из других округов.

Главным проектом этого года, осуществленным А. Горской, признан познавательный марафон для подростков «Хочу все знать». Поводом для этого события стало возрождение легендарного альманаха, выходившего в «Детгизе» с 1957 по 1990 годы. В рамках проекта ребята смогли встретиться с учеными и педагогами-предметниками. Из этих бесед ребята узнали много нового и интересного. Например, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин рассказал подросткам о проводившихся исследованиях Марса и их результатах. Биофизик и писатель Юрий Нечипоренко раскрыл секреты биологии клетки. Молодые специалисты с кафедры биологической эволюции биофака МГУ Сергей Лысенков и Яна Шурупова познакомили аудиторию с развитием жизни на Земле, и показали, как в этом процессе участвуют гены.

Конечно же, во время марафона ребята познакомились не только с миром науки, но и искусства. В том числе и с научной фантастикой. А после выступления каждый лектор проводил индивидуальные консультации для ребят.

После завершения проекта некоторые школьники подготовили доклады по заинтересовавшим их темам, с которыми они выступили в библиотеке.