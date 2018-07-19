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Лучшим библиотекарем ЮЗАО стала Анна Горская
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Лучшим библиотекарем ЮЗАО стала Анна Горская 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Сотрудник библиотеки № 180 Анна Горская вышла в финал конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 2018 года».
Анна Горская — главный библиограф музейно-экскурсионного отдела библиотеки, автор многих проектов, лекториев, выставок, творческих встреч. Теперь ей предстоит бороться за признание читателей с коллегами из других округов.
Главным проектом этого года, осуществленным А. Горской, признан познавательный марафон для подростков «Хочу все знать». Поводом для этого события стало возрождение легендарного альманаха, выходившего в «Детгизе» с 1957 по 1990 годы. В рамках проекта ребята смогли встретиться с учеными и педагогами-предметниками. Из этих бесед ребята узнали много нового и интересного. Например, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин рассказал подросткам о проводившихся исследованиях Марса и их результатах. Биофизик и писатель Юрий Нечипоренко раскрыл секреты биологии клетки. Молодые специалисты с кафедры биологической эволюции биофака МГУ: Сергей Лысенков и Яна Шурупова познакомили аудиторию с развитием жизни на Земле, и показали, как в этом процессе участвуют гены.
Конечно же, во время марафона ребята познакомились не только с миром науки, но и искусства. В том числе и с научной фантастикой. А после выступления каждый лектор проводил индивидуальные консультации для ребят.
После завершения проекта некоторые школьники подготовили доклады по заинтересовавшим их темам, с которыми они выступили в библиотеке.
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