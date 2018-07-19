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В Томской области сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели флешмоб в поддержку акции #НаучиРебенкаПДД
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В Томской области сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели флешмоб в поддержку акции #НаучиРебенкаПДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УГИБДД УМВД России по Томской области и юные инспекторы дорожного движения в рамках проекта «Я в безопасности!» провели флешмоб на одной из главных автомагистралей, ведущих в город.
Во время мероприятия дети держали яркие цветные листы бумаги с буквами, которые вместе образовывали, заметные издалека, слова с хештегом #НаучиРебенкаПДД. Таким образом, полицейские и их юные помощники поддержали Всероссийскую широкомасштабную акцию «#Научи ребёнка ПДД».
Обращаясь к водителям, полицейские в очередной раз напомнили взрослым участникам дорожного движения, что они — главный авторитет для своих детей.
УМВД России по Томской области призывает всех жителей Томской области, неравнодушных к безопасности детей на дорогах, присоединиться к данной акции. Чтобы принять участие, нужно разместить фото или видео с примерами ответственного поведения родителей с в хештегом #НаучиРебенкаПДД в социальных сетях.
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