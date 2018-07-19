В Томской области сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели флешмоб в поддержку акции #НаучиРебенкаПДД

Во время мероприятия дети держали яркие цветные листы бумаги с буквами, которые вместе образовывали, заметные издалека, слова с хештегом #НаучиРебенкаПДД. Таким образом, полицейские и их юные помощники поддержали Всероссийскую широкомасштабную акцию «#Научи ребёнка ПДД».

Обращаясь к водителям, полицейские в очередной раз напомнили взрослым участникам дорожного движения, что они — главный авторитет для своих детей.