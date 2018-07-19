Ещё
На встрече с населением 18 июля обсудили вопросы антитеррористической безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На встрече с населением 18 июля обсудили вопросы антитеррористической безопасности 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Встречу с населением провел заместитель Главы администрации Александр Владимирович Тавлеев. Тема встречи: «О проведенных мероприятиях по антитеррористической защищенности на территории поселения Вороновское за 1 полугодие 2018 года». В своем выступлении А. В. Тавлеев отметил что, Администрацией поселения Вороновское совместно с Департаментом Информационных Технологий (ДИТ) прорабатывается вопрос по установке дворовых камер видеонаблюдения, в первую очередь на детских и спортивных площадках, на въездах/выездах дворовых территорий, а также, что была подана заявку на установку более 50 камер дворового видеонаблюдения. На все вопросы, связанные с безопасностью на территории поселения жители получили ответы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Бесплатные тренировки продолжатся в Вороновском Акция Я выбираю здоровое будущее! Уведомление о земельном участке для налоговой теперь можно подать в центрах госуслуг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления55
Установлены отравители Скрипалей125
Россия готовит ответный удар по Украине288
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17315
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение