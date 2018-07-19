На встрече с населением 18 июля обсудили вопросы антитеррористической безопасности

Встречу с населением провел заместитель Главы администрации Александр Владимирович Тавлеев. Тема встречи: «О проведенных мероприятиях по антитеррористической защищенности на территории поселения Вороновское за 1 полугодие 2018 года». В своем выступлении А. В. Тавлеев отметил что, Администрацией поселения Вороновское совместно с Департаментом Информационных Технологий (ДИТ) прорабатывается вопрос по установке дворовых камер видеонаблюдения, в первую очередь на детских и спортивных площадках, на въездах/выездах дворовых территорий, а также, что была подана заявку на установку более 50 камер дворового видеонаблюдения. На все вопросы, связанные с безопасностью на территории поселения жители получили ответы.