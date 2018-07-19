Праздник шопоголика: розничная торговля вышла из «черной полосы»

Деловая активность в розничной торговле во II квартале выросла, индекс предпринимательской уверенности впервые с конца 2013 года вышел на отметку +5%, увеличившись сразу на 3 процентных пункта. Большинство негативных тенденций в динамике основных показателей торговых организаций остались позади.

Исходя из обобщенных мнений руководителей торговых организаций, выявленных в ходе конъюнктурного опроса, по итогам I полугодия сегмент розничной торговли вышел на новый, более благоприятный этап своего развития, существенно отдаливший его от затяжной депрессионной фазы.

Сформировавшиеся полугодовые тенденции представили новые поводы для более оптимистичного взгляда на ситуацию в секторе, обозначив предпосылки для дальнейшей стабилизации делового климата. Впервые с конца 2013 года динамика индикативных трендов свидетельствует о набирающей силе восстановления деловой активности и окрепшей уверенности респондентов в позитивных переменах во II полугодии.

Как и прогнозировали предприниматели в предыдущем опросе, в организациях, на фоне возросшего отложенного спроса произошла заметная синхронная активизация розничного объема продаж и товарооборота, а также расширение ассортиментного предложения. Учитывая финальный полугодовой потенциал всех финансово-экономических показателей торгового процесса, совокупная оценка произошедших корректив позволяет охарактеризовать достигнутые итоги деятельности розницы, как умеренно оптимистичные.

Причем наблюдаемое улучшение основных операционных показателей деятельности розничной торговли происходит на фоне достаточно спокойной текущей и ожидаемой инфляционной составляющей. Исходя из сегодняшней динамики индекса потребительских цен (ИПЦ), есть все основания предполагать, что годовой ИПЦ будет ниже поставленного Центробанком таргета на 2018 год в 4%, если, конечно, в течение года не прилетят «черные лебеди» в виде различных регуляторных действий, усиливающих административное, налоговое и др. давление на торговый бизнес, а также ухудшающих потребительское поведение домашних хозяйств.

Обращает на себя внимание, что второй квартал подряд непродольственная розница с точки зрения роста деловой активности уверенно преобладала над организациями, реализующими продовольствие. Данные тенденции устойчиво коррелирует с количественной статистикой Росстата , согласно которой рост общего товарооборота в январе-мае к соответствующему периоду 2017 года составил 102,4%, а непродовольственные товары — 102,9% (против 101,9% по продовольствию).

Основной импульс в динамику роста деловой активности также внесла позитивная помесячная тенденция роста реальных располагаемых денежных доходов населения: по данным Росстата, по итогам первых пяти месяцев они вышли на отметку 103,2%, что на фоне поступательного наращивания потребительского кредитования оказалось одними из главных факторов реализации отложенного спроса, прежде всего на товары длительного пользования. Видимо, в последние полгода у домашних хозяйств происходит смена модели покупательского поведения с избирательно-сберегательной на потребительскую.

Таким образом, с некоторой осторожностью можно утверждать, что «черная полоса» для сегмента закончилась, а в структуре рынка происходят серьезные масштабные перестроения, заключающиеся в перезагрузке торгового процесса под новый формат потребления, которые обозначают контур преимущественно перспективных тенденций развития розницы в средне— и долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, констатировать окончательный переход отраслевого развития к устойчивому росту в рамках текущего конъюнктурного цикла все-таки преждевременно. Необходимо отдавать себе отчет, что сегодня мы наблюдаем пока восстановительный процесс роста товарооборота и доходов населения, компенсирующий потери предыдущих лет, особенно 2015-2016 гг. Для выхода на параметры даже не самого благополучного 2014 г. потребуется определенное время и усилия. Следует напомнить, что по итогам 2017 г. население страны имело отрицательный темп роста реальных доходов к 2014 года (-11%), а по реальным заработным платам примерно -5%.

При нынешней динамике не исключены новые локальные спады, нивелирование которых возможно только при дальнейшем росте реальных располагаемых денежных доходов населения и сохранении относительной макроэкономической стабильности в стране, включая инфляционную и курсовую составляющие.

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