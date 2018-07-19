Карелии пришлось пополнить запасы вакцины из-за вспышки кори

По данным министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день у 21 жителя Олонецкого района обнаружены симптомы опасного заболевания. Лабораторно подтверждены 9 случаев кори. Чиновники утверждают, что ситуация под контролем.

«Комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых Минздравом Карелии совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, позволяет поддерживать стабильность ситуации, — сообщила на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения первый заместитель министра здравоохранения РК Елена Кузьмичева. — В Олонецком районе организована дополнительная вакцинация населения против кори. Привито 967 человек. В связи с высокой контагиозностью заболевания межведомственной комиссией принято решение о «подчищающей» иммунизации населения против кори на всей территории Карелии. Для этого дополнительно закуплено более 2,5 тысяч доз вакцины».

Симптомы заболевания корью были обнаружены у жителей Олонецкого района две недели назад. До этого граждане республики не болели корью 18 лет. Как предполагают в Минздраве, опасный вирус «завезли» в Карелию гости из Санкт-Петербурга Ленобласти , где в последнее время также участились случаи заболевания корью.

Фото: pixаbay.com.