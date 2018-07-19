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ФАС не нашла нарушений в проведении торгов на ремонт кардиоцентра в Уфе
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ФАС не нашла нарушений в проведении торгов на ремонт кардиоцентра в Уфе 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
ФАС России признала необоснованной жалобу нижегородского «СТОПКартеля» на проведение аукциона по отбору подрядчика реконструкции республиканского кардиоцентра в Уфе. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», процедура торгов возобновлена.
Антимонопольная служба указала, что в один лот мэрия Уфы объединила строительные работы и поставку товаров. Функционально они связаны со строительно-монтажными работами, что не запрещено действующим законодательством.
Напомним, нижегородская организация сочла, что Управление капитального строительства объединило в одной позиции строительство и поставку оборудования и мебели, что является нарушением правил проведения торгов. Помимо этого, заказчик не указал в проектной документации виды и объемы работ, которые должны составлять не менее четверти цены госконтракта. Также не установлены требования к банковской гарантии.
На строительство и реконструкцию уфимского кардиоцентра собираются выделить 3,08 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ запланировано на ноябрь 2020 года.
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