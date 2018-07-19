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Сотрудник вьетнамской авиакомпании оштрафован за кражу сумочки пассажирки
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Сотрудник вьетнамской авиакомпании оштрафован за кражу сумочки пассажирки 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Сотрудника компании VietJet оштрафовали на $325 за присвоение сумочки, оставленной пассажиркой в самолете
Кража произошла 27 июня в Хайфоне, куда прибыл самолет из Нячанга. Один из техников компании, проводя осмотр судна после высадки всех пассажиров, украл забытую одним из них сумочку.
Мужчину оштрафовали на 7,5 млн донгов ($325). Вместе с ним взысканию подвергся один из сотрудников внутренней безопасности аэропорта, не воспрепятствовавший совершению преступления. Его карманы полегчали на 4 млн донгов ($175).
За прошедшие шесть месяцев этого года в аэропорту Хошимина зарегистрировали 423 забытых в самолете предметов багажа. Из них хозяевам вернули лишь 108.
Источник: Tuoi Tre News
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