В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Республиканец сообщил о внесении на рассмотрение законопроекта, который предусматривает финансовые взыскания с компаний, участвующих в российском энергетическом проекте, и систему поощрений для импортёров американского сжиженного газа.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнёрами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО , предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо

На пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что Штаты как крупнейший мировой производитель сжиженного природного газа будут конкурировать на энергетическом рынке с Россией — основным поставщиком голубого топлива в Европу. Хозяин Белого дома сообщил, что в жёсткой форме обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Павел Завальный. «Такие решения принимаются на фоне русофобии, которая присутствует у американской политической элиты, причём и у демократов, и у республиканцев. Сейчас они в одной команде антироссийской политики. Но эти действия в настоящее время направлены скорее против Европы, потому что введённые санкции ударят не только по «Северному потоку — 2», но и по ней. Я не думаю, что Дональд Трамп после саммита с Владимиром Путиным одобрит санкции. Такие решения всегда принимает президент, но он не пойдёт на такой шаг, потому что встреча состоялась и были достигнуты определённые договорённости. Проект в любом случае будет реализован», — сказал председатель комитета по энергетике Госдумы

27 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ, а 12 апреля аналогичное разрешение выдала Финляндия