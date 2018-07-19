Брексит увеличил стоимость зарубежной недвижимости для британцев 

Согласно исследованиям компании Hargreaves Landsdown, стоимость испанских объектов для покупателей из Великобритании выросла на 39% с 2015 года, хотя цены на жилье в Испании по-прежнему на 16% ниже, чем в 2010 году, пишет Property investor today.
Рост цен на жилье во Франции для британского инвестора составил 29%, а в Португалии — 48% с 2015 года.
Именно три года назад началось снижение курса фунта стерлингов. Тогда Дэвид Кэмерон во время своей предвыборной кампании выдвинул возможность проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. А итоги плебесцита, которые были подведены в июне 2016 года, обвалили валюту.
С тех пор цены на недвижимость в Европе стали менее привлекательными для инвесторов из Соединенного Королевства. И это несмотря на то, что некоторым европейским рынкам недвижимости еще потребуется время, чтобы восстановиться до своих докризисных максимумов.
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