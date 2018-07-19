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Юрген Клопп — о трансферной политике «Ливерпуля»: «Это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока»
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Юрген Клопп — о трансферной политике «Ливерпуля»: «Это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что доволен трансферной политикой мерсисайдского клуба в летнее межсезонье.
— Возможно, это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока, — цитирует немецкого специалиста Sky Sports. — У нас всегда было много трансферных изменений, но в обоих направлениях. Теперь же мы будем строить команду, оставаясь все вместе. Если мы что-то и выиграем, то сделаем это, имея в распоряжении 25 игроков.
Этим летом «Ливерпуль» приобрел полузащитников Фабинью, Наби Кейта и Джердана Шачири. Сообщается, что «красные» близки к покупке голкипера «Ромы» Алиссона.
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