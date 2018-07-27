Тренер «Ливерпуля» прокомментировал трансфер Алисона

"Все думают, что это большие деньги. Да, это большие деньги. Но это не сумасшедшая сумма. Например, стоимость Облака была оценена в 100 миллионов евро. И это все в этом году, когда, очевидно, что ряд клубов решали вопросы именно по позиции вратаря.

Это часть работы, чтобы попытаться привлечь лучших игроков, которых вы можете получить. Рынок голкиперов отличается тем, что не каждый год есть кто-то доступный для подписания.

С определенного момента мы поняли, что Алиссон доступен, и тогда мы решили, что готовы его купить", — заявил Клопп.

Ранее Моуринью прокомментировал трансферную активность «Ливерпуля».