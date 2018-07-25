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На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и Клопп
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На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и Клопп 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Дэнни Ингз
Форвард, 26 лет, перешел в «Ливерпуль» в 2015-м, 14 матчей и 3 гола в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Саутгемптон».
Футболиста замучали травмы после перехода в клуб три года назад — дважды он серьезно повредил колено, что помешало полноценно заявить о себе. Теперь Ингз намерен получать больше игрового времени в какой-нибудь другой команде.
Скорее всего, именно в «Саутгемптоне» нападающий получит возможность быть основным. Он уже не поехал с «Ливерпулем» на Международный кубок чемпионов.
Дивок Ориги
Форвард, 23 года, перешел в «Ливерпуль» в 2014-м, 51 матч и 12 голов в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Валенсия».
Ориги был подписан «красными» после впечатляющего выступления на чемпионате мира-2014, однако скоростной нападающий так и не стал ключевой фигурой в атаке «Ливерпуля». Сначала была довольно успешная аренда в «Лилль» и 21 гол за две кампании, но вояж в «Вольфсбург» в минувшем сезоне выдался неутешительным, что могло означать снижение игроком требований к самому себе.
Марко Груич
Полузащитник, 22 гола, перешел в «Ливерпуль» в 2016-м, 8 матче в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Кардифф Сити».
В последние два года серб выступал на правах аренды за «Црвену Звезду» и «Кардифф Сити». По слухам, подписать хавбека стремился «Лацио», но сделка так и не состоялась. Англичане не готовы продавать игрока за сумму менее 20 млн фунтов.
Клопп, в свою очередь, хочет, чтобы Груич подписал новый контракт и вновь отправился в аренду.
Шейи Оджо
Полузащитник, 21 год, перешел в «Ливерпуль» в 2011-м, 8 матчей в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Фулхэм».
«Ливерпуль» выиграл конкуренцию у ряда клубов, в том числе «Челси», чтобы подписать многообещающего юношу семь лет назад. Но после дебюта два года назад мало что изменилось.
Оджо выступал на правах аренды за «Уиган», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», а покупателей для футболиста, который пока не реализовал свой потнециал в полной мере, на горизонте не видно. Ожидается, что Клопп отпустит вингера в еще одну аренду.
Лазар Маркович
Полузащитник, 24 года, перешел в «Ливерпуль» в 2014-м, 19 матчей и 2 гола в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Андерлехт», «Леганес» или «Хетафе».
Стал громким трансфером в английском футболе, «Ливерпуль» заплатил за него порядка 20 миллионов фунтов, вложив таким образом часть денег, которые были получены за Луиса Суареса, который ушел в «Барселону».
В итоге переход серба можно назвать катастрофой. Парень провел всего 11 матчей за четыре года, побывав на правах аренды в «Фенербахче», «Спортинге», «Халле» и «Андерлехте».
Симон Миньоле
Вратарь, 30 лет, перешел в «Ливерпуль» в 2013-м, 155 матчей и 189 пропущенных голов в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Фулхэм».
Миньоле довольно много играл за первую команду, но будущее бельгийца в клубе выглядит мрачным после подписания голкипера сборной Бразилии Алисона из «Ромы».
30-летний вратарь уступил место в основе еще Лорису Кариусу в январе, поэтому еще один конкурент означает окончание данного этапа карьеры для Миньоле. По данным СМИ, усилиться игроком хочет «Фулхэм».
Педро Чиривелла
Полузащитник, 21 год, перешел в «Ливерпуль» в 2015-м, 1 матч в АПЛ  Вероятный следующий пункт назначения: «Ноттингем Форест» или «Суонси Сити».
Провел один матч в Премьер-лиге еще в мае 2016 года, после чего были две аренды в Нидерланды. Перспективного испанца хотят видеть у себя несколько британских команд, поэтому вряд ли Чиривелла останется в распоряжении Юргена Клоппа.
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