На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и Клопп

Дэнни Ингз

Форвард, 26 лет, перешел в «Ливерпуль» в 2015-м, 14 матчей и 3 гола в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Саутгемптон».

Футболиста замучали травмы после перехода в клуб три года назад — дважды он серьезно повредил колено, что помешало полноценно заявить о себе. Теперь Ингз намерен получать больше игрового времени в какой-нибудь другой команде.

Скорее всего, именно в «Саутгемптоне» нападающий получит возможность быть основным. Он уже не поехал с «Ливерпулем» на Международный кубок чемпионов.

Дивок Ориги

Форвард, 23 года, перешел в «Ливерпуль» в 2014-м, 51 матч и 12 голов в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Валенсия».

Ориги был подписан «красными» после впечатляющего выступления на чемпионате мира-2014, однако скоростной нападающий так и не стал ключевой фигурой в атаке «Ливерпуля». Сначала была довольно успешная аренда в «Лилль» и 21 гол за две кампании, но вояж в «Вольфсбург» в минувшем сезоне выдался неутешительным, что могло означать снижение игроком требований к самому себе.

Полузащитник, 22 гола, перешел в «Ливерпуль» в 2016-м, 8 матче в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Кардифф Сити».

В последние два года серб выступал на правах аренды за «Црвену Звезду» и «Кардифф Сити». По слухам, подписать хавбека стремился «Лацио», но сделка так и не состоялась. Англичане не готовы продавать игрока за сумму менее 20 млн фунтов.

Клопп, в свою очередь, хочет, чтобы Груич подписал новый контракт и вновь отправился в аренду.

Шейи Оджо

Полузащитник, 21 год, перешел в «Ливерпуль» в 2011-м, 8 матчей в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Фулхэм».

«Ливерпуль» выиграл конкуренцию у ряда клубов, в том числе «Челси», чтобы подписать многообещающего юношу семь лет назад. Но после дебюта два года назад мало что изменилось.

Оджо выступал на правах аренды за «Уиган», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм», а покупателей для футболиста, который пока не реализовал свой потнециал в полной мере, на горизонте не видно. Ожидается, что Клопп отпустит вингера в еще одну аренду.

Лазар Маркович

Полузащитник, 24 года, перешел в «Ливерпуль» в 2014-м, 19 матчей и 2 гола в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Андерлехт», «Леганес» или «Хетафе».

Стал громким трансфером в английском футболе, «Ливерпуль» заплатил за него порядка 20 миллионов фунтов, вложив таким образом часть денег, которые были получены за Луиса Суареса , который ушел в «Барселону».

В итоге переход серба можно назвать катастрофой. Парень провел всего 11 матчей за четыре года, побывав на правах аренды в «Фенербахче», «Спортинге», «Халле» и «Андерлехте».

Вратарь, 30 лет, перешел в «Ливерпуль» в 2013-м, 155 матчей и 189 пропущенных голов в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Фулхэм».

Миньоле довольно много играл за первую команду, но будущее бельгийца в клубе выглядит мрачным после подписания голкипера сборной Бразилии Алисона из «Ромы».

30-летний вратарь уступил место в основе еще Лорису Кариусу в январе, поэтому еще один конкурент означает окончание данного этапа карьеры для Миньоле. По данным СМИ, усилиться игроком хочет «Фулхэм».

Педро Чиривелла

Полузащитник, 21 год, перешел в «Ливерпуль» в 2015-м, 1 матч в АПЛ Вероятный следующий пункт назначения: «Ноттингем Форест» или «Суонси Сити».