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«Ливерпуль» больше не будет покупать игроков этим летом
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«Ливерпуль» больше не будет покупать игроков этим летом 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что клуб больше не будет пртобретать игроков в летнее трансферное окно. Ранее в команду перешли вратарь Алиссон и полузащитники Наби Кейта, Фабинью, Джердан Шачири.
— У нас есть все для успеха в следующем сезоне, — приводит пресс-служба «красных» слова Клоппа. — Уверен, мы завершили работу на трансферном рынке. В прошлом году мы были не так ужи и плохи, но нам нужно было усиление. Поэтому приобрели несколько футболистов.
Я действительно доволен трансферами, поэтому будем использовать последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании.
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