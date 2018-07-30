Игры разума. Клопп столкнулся с большими ожиданиями

Действительно ли «Ливерпуль» второй в списке фаворитов на победу в АПЛ в следующем сезоне? Есть много предположений, что команда Юргена Клоппа будет главным конкурентом «Манчестер Сити».

Подобную браваду явно не могло вызвать то, что «Ливерпуль» совсем недавно обыграл оба манчестерских клуба в США . Все это идет от бурной реакции на последние траты клуба. Ну а в предсезонных матчах, как правило, можно увидеть странные сочетания игроков, а также тренеров, которые в первую очередь заботятся о физической подготовке команды. Эти поединки нельзя рассматривать как серьезное доказательство чего-либо.

Правда, это не остановило одну из британских газет, которая написала о том, что победа со счетом 2:1 над «Манчестер Сити» может являться для «Ливерпуля» «предметом гордости». В то же время другое издание назвало тренера «красных» Клоппа «толстосумом». Это было частью заголовка над текстом с играми разума от Жозе Моуринью , который предположил, что теперь все могут требовать от «Ливерпуля» победы в лиге.

Как-то странно, не так ли? Нет смысла делать вид, что трансферы «Ливерпуля» не улучшили шансы команды на еще один прекрасный сезон. Однако при этом очевидна решительная попытка сторонних наблюдателей еще до сезона вытолкнуть «Ливерпуль» на первый план — в самый центр борьбы с доминированием «Манчестер Сити».

И речь идет не только о том, чтобы в старом-добром стиле возвысить кого-то, дабы впоследствии просто сбить с ног. Давление может нарастать и часто приводит к летальному исходу. Работа любого тренера — соблюдать баланс между тем, чтобы освобождать своих игроков от этого груза, но в то же время повышать их уровень уверенности в своих силах. Это очень непростая задача.

Клопп лишь высмеял игры разума Моуринью, сделав вид, что его это не интересует. Однако есть кое-что, что нужно сказать боссу «Ливерпуля», который наверняка хотел бы избежать слишком больших ожиданий, возложенных нынче на его команду.

Он говорит о том, что нужно играть в привлекательный футбол и получать удовольствие, почти как если бы это было эквивалентно успеху. Но Клопп прекрасно понимает, что это может работать лишь до того момента, пока клуб не столкнется с ожиданием большого успеха — конечно же, трофея.

Если бы Клопп имел такую же репутацию манипулятора, как Моуринью, его акцент на стиле игры мог бы восприниматься как хитрая издевка над часто выражающимся недовольством со стороны фанатов «МЮ» касательно того, что они видят на поле. Но интересно, что никто не воспринял это таким образом и не подхватил эту тему.

Все выводы в ходе освещения темы активности Клоппа на трансферном рынке упираются в то, что он каким-то образом присоединился к клубу транжир. Наиболее очевидным это стало, когда прошлые ремарки Клоппа о рекордном трансфере Поля Погба стали преподноситься в качестве «доказательства» лицемерия немецкого тренера.

Однако «Ливерпуль» заработал очень много денег на продаже Филиппе Коутиньо. И об этом в значительной мере — ну да, ведь так удобней — просто забыли. Если Клоппу в ближайшее время удастся продать еще несколько игроков, которые ему не нужны, к началу сезона он сможет претендовать на небольшой чистый доход.

Концепция «чистого дохода» является поводом для насмешек над фанатами «Ливерпуля», которые часто акцентируют на этом внимание. Из этого следует вывод — нельзя в здравом уме ожидать, что тренер «красных» будет соревноваться с другими тренерами, которые могут тратить столько, сколько пожелают, без неприятного бремени окупать это благодаря продажам.

Отказ Клоппа участвовать в играх разума Моуринью однако не сотрет из памяти его собственную попытку досадить Антонио Конте в середине сезона 2016-2017. Тогда он утверждал, что «Челси», несмотря на серию из тринадцати побед подряд, будет волноваться из-за того, что им все еще не удалось стряхнуть «Ливерпуль». Месяц спустя «красные» остались далеко позади лидера — плохие результаты погасили все шансы на чемпионскую гонку.

Каждый может попробовать немного психологии, однако комментарии Клоппа еще не приводили к тому, чтобы кто-то оступался. Слова не должны иметь какое-либо значение. Когда все начнется — иметь значение будет только выступление команды. Кто и почему что-то сказал — все это будет несущественным.

По прогнозам футбольных экспертов вряд ли кому-то удастся обойти «Манчестер Сити» в борьбе за титул. «Ливерпуль» отлично скупился на трансферном рынке, но в прошлом сезоне они финишировали в 25 очках от чемпиона.

Клоппу предстоит справиться с ожиданиями и своими игроками, помня о коротких сроках. Даже привлекательный футбол и регулярный финиш в топ-четверке не будет рецептом для сохранения работы. Хотя Арсену Венгеру , например, удавалось хорошо справиться с этим.

«Ливерпуль» не был чемпионом уже 28 лет, но великое прошлое оказывает сильное давление на современных героев. Клопп признает это, настаивая, что в своем уникальном стиле может написать новую главу в истории.

Футбольные фанаты должны мечтать. Иначе для чего все это? Будь ты Пеп Гвардиола, который тратит деньги, не боясь потерять звезд, или Юрген Клопп, который только и думает о стервятниках, кружащих над главным талантом его команды, цель всегда одна — быть лучшим.

Благодаря хорошим трансферам и тренерской работе Клоппу удается удерживать «Ливерпуль», однако давление из-за необходимости дальнейшего прогресса возрастает. То, что могут сказать СМИ или руководители Клоппа, может в итоге оказаться наименьшей из его проблем.