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Алиссон Бекер: Это только мой первый день в «Ливерпуле», но я уже чувствую себя как дома
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Алиссон Бекер: Это только мой первый день в «Ливерпуле», но я уже чувствую себя как дома 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
— Это был великий день, которого я ждал с нетерпением. Я хорошо отдохнул с семьей, но мы все не могли дождаться, когда начнется новый сезон. Это только мой первый день, но я уже чувствую себя как дома!
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Я встречался с некоторыми партнерами по команде и провел свою первую утреннюю тренировку, все было отлично. Посмотрим, как пройдет вторая половина дня, — приводит слова Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».
Трансфер голкипера сборной Бразилии из «Ромы» обошелся английскому клубу в 62,5 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться еще на 10 миллионов благодаря различным бонусам.
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