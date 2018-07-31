Алиссон Бекер: Это только мой первый день в «Ливерпуле», но я уже чувствую себя как дома

— Это был великий день, которого я ждал с нетерпением. Я хорошо отдохнул с семьей, но мы все не могли дождаться, когда начнется новый сезон. Это только мой первый день, но я уже чувствую себя как дома!

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Я встречался с некоторыми партнерами по команде и провел свою первую утреннюю тренировку, все было отлично. Посмотрим, как пройдет вторая половина дня, — приводит слова Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».