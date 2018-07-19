Видео: «Сармат» придет на смену «Воеводе» в установленные сроки

России начинается развертывание нового ракетного комплекса «Сармат» с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Постановка «Сармата» на боевое дежурство является одной из основных задач в плане развития наземных стратегических ядерных сил и Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН).

Программа развертывания ракетного комплекса «Сармат» синхронизирована по срокам с постепенным выводом из боевого состава РВСН его предшественника — комплекса «Воевода».

— С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки. Подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска. Завершение программы бросковых испытаний позволяет нам в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса «Сармат», — рассказал председатель военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин

По словам Вяткина, все мероприятия, проведенные к настоящему моменту, позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат» с гиперзвуковой ракетой массой более 200 тонн, а также постановка его на вооружение будут осуществлены в установленные сроки.

Новый ракетный комплекс «Сармат», по словам военных, обладает энергетическими возможностями, позволяющими нести боевые блоки малого, среднего, повышенного и большого классов мощности.

Постановка «Сармата» на вооружение, уверены в Министерстве обороны , позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей качественно новые свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.