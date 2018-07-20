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В 2018 году армия получила 7 межконтинентальных баллистических ракет
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В 2018 году армия получила 7 межконтинентальных баллистических ракет 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
По его словам, в интересах РВСН также получены 17 машин обеспечения боевого дежурства, 8 составных частей стационарного комплекса и 4 автономные пусковые установки комплекса «Ярс». Последние изготовило волгоградское предприятие «Титан-Баррикады». В настоящее время на испытаниях находятся еще две автономные пусковые установки и шесть — на монтаже в различной степени готовности.
На том же мероприятии сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что предприятия ОПК поставили в Вооруженные силы России во втором квартале 2018 года более 600 новых единиц вооружения и специальной техники. По его словам, в частности, поставлены 11 самолетов различного класса и целевого назначения, 5 вертолетов, 36 радиолокационных станций различных модификаций, 3 боевых корабля, в том числе средний разведывательный корабль «Иван Хурс» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек».
В то же время ВКС Росии получили 21 отремонтированный самолет, 19 прошедших ремонт вертолетов и комплекс С-300, прошедший ремонт. Кроме того, в войска поступили 9 модернизированных радиолокационных станций (РЛС) и более 30 тысяч авиационных средств поражения.
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