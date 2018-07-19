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«Русская Палитра»: открытие первого бутика
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«Русская Палитра»: открытие первого бутика 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Во вторник 17 июля в Москве по адресу Тверская, 9 прошло открытие торгово-выставочного бутика компании «Русская палитра».
Новая площадка представляет из себя уникальное в Москве и пока в России место, где посетители одновременно могут увидеть и приобрести изделия мастеров Гжельской, Жостовской, Хохломской росписи, а также изделия других народных промыслов.
На открытии первого магазина «Русской палитры» присутствовали депутаты Государственной Думы, а также сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ. Государственные деятели поздравили авторов уникального проекта с первым успехом, отметив исключительную важность такой площадки для развития традиционных русских ремесел. Ранее у москвичей и жителей других крупных городов не было возможности увидеть уникальную продукцию этих мастеров в одном месте, и сразу же приобрести понравившиеся работы. Теперь такая возможность есть, и скоро она появится не только у жителей столицы, но и у жителей Петербурга и Нижнего Новгорода.
Новый магазин рассчитан как на москвичей, так и на туристов, посещающих российскую столицу. Его задача — продвижение русских народных промыслов, установление удобной возможности увидеть и приобрести эти уникальные товары. все изделия, представленный в новом магазине «Русская палитра» расписаны вручную и имеют именные обозначения мастеров, которые над ними работали. Таким образом, эта продукция представляет не только утилитарный и художественный, но и коллекционный интерес.
Автор — Алена Моргуновская
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