«Русская Палитра»: открытие первого бутика

Во вторник 17 июля в Москве по адресу Тверская, 9 прошло открытие торгово-выставочного бутика компании «Русская палитра».

Новая площадка представляет из себя уникальное в Москве и пока в России место, где посетители одновременно могут увидеть и приобрести изделия мастеров Гжельской, Жостовской, Хохломской росписи, а также изделия других народных промыслов.

На открытии первого магазина «Русской палитры» присутствовали депутаты Государственной Думы , а также сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ . Государственные деятели поздравили авторов уникального проекта с первым успехом, отметив исключительную важность такой площадки для развития традиционных русских ремесел. Ранее у москвичей и жителей других крупных городов не было возможности увидеть уникальную продукцию этих мастеров в одном месте, и сразу же приобрести понравившиеся работы. Теперь такая возможность есть, и скоро она появится не только у жителей столицы, но и у жителей Петербурга и Нижнего Новгорода.

Новый магазин рассчитан как на москвичей, так и на туристов, посещающих российскую столицу. Его задача — продвижение русских народных промыслов, установление удобной возможности увидеть и приобрести эти уникальные товары. все изделия, представленный в новом магазине «Русская палитра» расписаны вручную и имеют именные обозначения мастеров, которые над ними работали. Таким образом, эта продукция представляет не только утилитарный и художественный, но и коллекционный интерес.

Автор — Алена Моргуновская