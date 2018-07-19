Новые лодочные базы саратовцы будут использовать бесплатно

Микрорайон Улеши, где ведется строительство 2 и 3 очереди эллингов для переноса лодочных баз, посетили 19 июля журналисты.

Напомним, лодочные базы необходимо передислоцировать для продолжения благоустройства саратовской набережной. В настоящий момент эти базы не позволяют начать работы по берегоукреплению и строительству третьей и четвертой очередей.

Вячеславу Володину. Строительство баз в Улешах вместимостью 120 судов и поселке Юриш на 630 стояночных мест началось после того, как лодочники обратились с просьбой о помощи к спикеру ГД РФ

Благодаря поддержке председателя Государственной Думы также удалось решить и вопрос с финансированием строительства. В 2017 году на начало работ было направлено 100 млн рублей, а на продолжение в текущем году — еще порядка 204 млн рублей из бюджета Москвы

Предполагается, что построенные базы будут переданы в муниципальную собственность. Важно, что владельцы маломерных судов будут пользоваться ими бесплатно.