Ещё
Новые лодочные базы саратовцы будут использовать бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые лодочные базы саратовцы будут использовать бесплатно 

Новости Саратова 1 час назад
Микрорайон Улеши, где ведется строительство 2 и 3 очереди эллингов для переноса лодочных баз, посетили 19 июля журналисты.
Напомним, лодочные базы необходимо передислоцировать для продолжения благоустройства саратовской набережной. В настоящий момент эти базы не позволяют начать работы по берегоукреплению и строительству третьей и четвертой очередей.
Строительство баз в Улешах вместимостью 120 судов и поселке Юриш на 630 стояночных мест началось после того, как лодочники обратились с просьбой о помощи к спикеру ГД РФ Вячеславу Володину.
Благодаря поддержке председателя Государственной Думы также удалось решить и вопрос с финансированием строительства. В 2017 году на начало работ было направлено 100 млн рублей, а на продолжение в текущем году — еще порядка 204 млн рублей из бюджета Москвы.
Предполагается, что построенные базы будут переданы в муниципальную собственность. Важно, что владельцы маломерных судов будут пользоваться ими бесплатно.
Новости Саратова: последние новости
Бомжи облюбовали центр Саратова По факту гибели пожилой женщины на пожаре проводится проверка Саратовских голубей кормят тортами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления55
Установлены отравители Скрипалей127
Россия готовит ответный удар по Украине290
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17327
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение