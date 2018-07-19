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«Кубаньэнерго» оперативно вернула свет в п. Гидростроителей в Краснодаре
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«Кубаньэнерго» оперативно вернула свет в п. Гидростроителей в Краснодаре 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В «Кубаньэнерго» оперативно вернули свет в п. Гидростроителей в Краснодаре.
Вечером 18 июля при проведении строительных работ на улице Автолюбителей г. Краснодара автокран допустил приближение стрелы к высоковольтной ЛЭП на недопустимое расстояние. В результате произошло перекрытие провода и отключение линии. Специалисты «Кубаньэнерго» произвели оперативные переключения и в кратчайший срок запитали потребителей по нормальной схеме. Перерыв энергоснабжения носил локальный характер и составил менее часа.
«Кубаньэнерго» напоминает: в соответствии с постановлением Правительства РФ 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» категорически запрещается проводить любые работы в охранных зонах ЛЭП без согласования с энергоснабжающей организацией:
— Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений; — осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку/вырубку деревьев, полив сельскохозяйственных культур; — размещать автозаправочные станции; — загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ, устраивать свалки снега, мусора и грунта; — складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь, выполнять пожароопасные (огневые, электросварочные, газосварочные) работы; — устраивать спортивные площадки, стадионы, детские площадки, рынки, павильоны, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей; — размещать склады любых материалов, в том числе ГСМ; — осуществлять проезд транспорта высотой более 4,5 м (с грузом или без); — осуществлять полив посевов с использованием струи выше 3 м.
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