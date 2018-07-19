Товарооборот ЯНАО с зарубежными странами сократился на 90,2% в I полугодии 2018 года

"По сравнению с первым полугодием прошлого года товарооборот уменьшился на 90,2%, грузооборот увеличился на 84,3%. Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Ямало-Ненецкой таможни занимают Франция, Нидерланды, Великобритания, Италия , Австрия и Индонезия", — говорится в сообщении.

По данным окружной таможни, снижение основных показателей обусловлено сокращением стоимостных объемов товаров, поступающих в морской порт Сабетта, в связи с завершением основной фазы строительства завода по производству сжиженного природного газа, прекращением таможенного декларирования с марта 2017 года газа и газового конденсата на Таркосалинском таможенном посту, а также переводом декларационного массива в Центр электронного декларирования Екатеринбургской таможни.

Германии, Венгрии, В целом внешнеторговый оборот в первом полугодии 2018 года составил $194,9 млн Грузооборот составил 599,5 тыс. тонн. «Основные экспортные поставки осуществлены во Францию, Нидерланды, Великобританию и Узбекистан . Основные импортные поставки осуществлены из Италии, Австрии, Индонезии, Китая Бельгии , Франции, США Японии и Великобритании», — отмечается в сообщении.

На экспорт из региона поставлялись минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, текстиль, текстильные изделия и обувь. В товарной структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук, текстиль, текстильные изделия и обувь.

Порт Сабетта

Ранее сообщалось, что порт Сабетта, который был построен для реализации проекта по сжижению природного газа «Ямал СПГ», сможет отгружать до 17 млн тонн для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Первая линия завода была открыта 8 декабря 2017 года. Мощность завода предполагает производство СПГ до 16,5 млн тонн, которое будет достигнуто в первом квартале 2019 года после запуска второй линии завода. При этом также было принято решение о строительстве четвертой линии на 1 млн тонн на основе российской технологии по производству СПГ.