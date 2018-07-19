Новосибирский облсуд принял иск о незаконности территориальной схемы обращения с отходами

Суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск о признании незаконными действующей территориальной схемы обращения с отходами (ТСО) и конкурса по выбору регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Иск подала мусоровывозящая компания «Арктика Сити».

Ожидается, что дата первого заседания будет объявлена 25 июля, сообщил Sibnovosti.ru исполнительный директор «Арктика Сити» Александр Волков . Исковое заявление принято со второго раза. Ранее суд вернул бумагу истцу, сославшись на то, что в доверенности не была указана возможность составления и предъявления административного иска.

«Мы консультируемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы максимально полно высказать претензии к действующей ТСО. Тесно общаемся с порядка 17 компаниями, которые работают на рынке бытовых отходов. Не только мы не понимаем, все не понимают, что происходит», — сообщил господин Волков.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее компания подавала аналогичное заявление в областной арбитражный суд. Однако арбитраж посчитал, что подобные дела находятся в ведении судов общей юрисдикции. Основные претензии «Арктика Сити» к ТСО сводятся к тому, что в документах фигурируют мусорные полигоны в районе сел Раздольное и Верх-Тула, строительство которых даже не начато, а количество отходов в схеме посчитано по устаревшему нормативу (действующие нормы примерно в полтора раза выше). Применение этой схему на практике, по мнению юристов компании, может привести к «мусорному коллапсу» в регионе.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служа отклонила жалобу на итоги конкурса по определению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Таким образом, с большой степенью вероятности соответствующее соглашение будет заключено с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС). Компания готова выполнять функции регионального оператора в течение 10 лет за 30,08 млрд руб.

Компания «Арктика Сити» (юридическое лицо — ИП Волкова И. А.), по собственным данным, семь лет работает на новосибирском рынке вывоза твердых коммунальных отходов. В настоящее время обслуживает 6,9 млн кв. м жилья.