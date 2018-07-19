Новосибирский облсуд принял иск о незаконности территориальной схемы обращения с отходами 

Суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск о признании незаконными действующей территориальной схемы обращения с отходами (ТСО) и конкурса по выбору регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Иск подала мусоровывозящая компания «Арктика Сити».
Ожидается, что дата первого заседания будет объявлена 25 июля, сообщил Sibnovosti.ru исполнительный директор «Арктика Сити» Александр Волков. Исковое заявление принято со второго раза. Ранее суд вернул бумагу истцу, сославшись на то, что в доверенности не была указана возможность составления и предъявления административного иска.
«Мы консультируемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы максимально полно высказать претензии к действующей ТСО. Тесно общаемся с порядка 17 компаниями, которые работают на рынке бытовых отходов. Не только мы не понимаем, все не понимают, что происходит», — сообщил господин Волков.
Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее компания подавала аналогичное заявление в областной арбитражный суд. Однако арбитраж посчитал, что подобные дела находятся в ведении судов общей юрисдикции. Основные претензии «Арктика Сити» к ТСО сводятся к тому, что в документах фигурируют мусорные полигоны в районе сел Раздольное и Верх-Тула, строительство которых даже не начато, а количество отходов в схеме посчитано по устаревшему нормативу (действующие нормы примерно в полтора раза выше). Применение этой схему на практике, по мнению юристов компании, может привести к «мусорному коллапсу» в регионе.
Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служа отклонила жалобу на итоги конкурса по определению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Таким образом, с большой степенью вероятности соответствующее соглашение будет заключено с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС). Компания готова выполнять функции регионального оператора в течение 10 лет за 30,08 млрд руб.
Компания «Арктика Сити» (юридическое лицо — ИП Волкова И. А.), по собственным данным, семь лет работает на новосибирском рынке вывоза твердых коммунальных отходов. В настоящее время обслуживает 6,9 млн кв. м жилья.