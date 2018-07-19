Псковская область направит до конца июля в Минздрав предложения по реализации новых майских указов 

Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов приняли участие в совещании по подготовке паспортов региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Здравоохранение». Как сообщает пресс-служба администрации области, заседание под председательством министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой состоялось накануне во Всероссийском учебно-научно-методическом центре по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. В нём также участвовали представители всех субъектов Российской Федерации и различных ведомств Минздрава РФ. В ходе совещания речь, в частности, шла о создании в каждом регионе восьми областных проектов, соответствующих майским указам 2018 года: улучшение доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи; снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; борьба с онкологическими заболеваниями; совершенствование медпомощи детям; кадровая политика; цифровая медицина; увеличение экспорта медуслуг; популяризация здорового образа жизни. Каждый регион представит региональные программы в Минздрав до конца июля. К середине августа специалисты Минздрава должны будут проработать целевые индикаторы этих проектов с учетом федерального и регионального финансирования. Предложения регионов войдут в нацпроект, который министерство представит правительству до октября этого года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».