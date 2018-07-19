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В Уфе объявлено вознаграждение в 20 тысяч рублей за информацию о краже оборудования
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В Уфе объявлено вознаграждение в 20 тысяч рублей за информацию о краже оборудования 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Деньги получит тот, чьи данные помогут найти злоумышленников. Об этом ГорОбзор.ру сообщил представитель собственника видеоэкрана.
По предварительным данным, похищение могло произойти в период с 2:00 до 07:00 в ночь с 18 июля на 19 июля. Если вы располагаете видео с авторегистраторов или фото, сделанные в данный промежуток времени, просьба позвонить по телефонам: 8 917-429-55-00 или 8-927-236-42-42. Анонимность гарантируется.
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