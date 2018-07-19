Как узнать, куда эвакуировали мой автомобиль

Проблема стара как мир. Машину эвакуировали, а водитель, разочарованный в жизни и в системе, представляет себе худший сценарий: вдруг угнали? Есть много способов успокоиться и прийти в себя. И это без чая из ромашки.

Неужели медитация?

Можно и без нее. Позвоните в справочную. Вам дадут полную информацию о временном местонахождении «ласточки». Днем можно звонить по номеру 277-66-77, а вечером и ночью по номеру 8-800-333-77-66. Это бесплатно!

Не могу позвонить…

Тогда добро пожаловать на сайт госуслуг Татарстана , в раздел «Эвакуация». От вас потребуются: регистрационный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации. Все просто. Вводите данные, и на экране высвечивается название штрафстоянки. Здесь есть нюанс. Информация появляется в базе только после того, как машину доставили на стоянку. Если в городе пробки, процесс затянется. Но есть и хорошая новость. Сведения об автомобиле сохраняются в личном кабинете — заносить данные заново больше не нужно.

Куда могли увезти автомобиль?

По состоянию на середину июля, в Казани работают три штрафстоянки:

Как забрать автомобиль?

Разрешение выдается на стоянках «Нариманова» и «Азино» — только если автомобиль забрали за неправильную парковку. Если причина другая, то придется ехать в ГИБДД района, в котором эвакуировали машину или сразу в ГИБДД на Оренбургском тракте. Но сначала нужно получить копию протокола об административном правонарушении.

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