Немцы заинтересовались магистралью Екатеринбург — Челябинск

Челябинском. Немцы поддержат строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом Германия выступила с инциативой профинансировать проект и стать технологическим партнером, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал»

«Немецкая инициатива по развитию ВСМ в России » заявила о своей заинтересованности в строительстве высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Руководитель рабочей группы Рольф Эпштайн сообщил об этом во время встречи с вице-губернатором Челябинской области Русланом Гаттаровым и генеральным директором хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергеем Бревновым.

Как отмечают в минэкономразвития Челябинской области, немецкая сторона изучает документацию проекта и рассматривает свое участие в нем по трем направлениям. Так, Германия может обеспечить заёмное финансирование проекта, помочь в привлечении денежных средств в капитал концессионера и выступить технологическим партнером, используя наработанный немцами «опыт и компетенции по проектированию и строительству ВСМ».

Отметим, немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей — это объединение порядка 30 предприятий Германии, работающих в сфере железнодорожного транспорта, строительства и финансов.

Напомним, до этого на портале госзакупок был запущен открытый конкурс на поиск подрядчика, который проанализирует финансовую модель концессионного соглашения по строительству высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Максимальная стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей.