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Немцы заинтересовались магистралью Екатеринбург — Челябинск
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Немцы заинтересовались магистралью Екатеринбург — Челябинск 

АиФ Урал 59 минут назад
Фото: АиФ Урал
Немцы поддержат строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Германия выступила с инциативой профинансировать проект и стать технологическим партнером, об этом сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
«Немецкая инициатива по развитию ВСМ в России» заявила о своей заинтересованности в строительстве высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Руководитель рабочей группы Рольф Эпштайн сообщил об этом во время встречи с вице-губернатором Челябинской области Русланом Гаттаровым и генеральным директором хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергеем Бревновым.
Как отмечают в минэкономразвития Челябинской области, немецкая сторона изучает документацию проекта и рассматривает свое участие в нем по трем направлениям. Так, Германия может обеспечить заёмное финансирование проекта, помочь в привлечении денежных средств в капитал концессионера и выступить технологическим партнером, используя наработанный немцами «опыт и компетенции по проектированию и строительству ВСМ».
Отметим, немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей — это объединение порядка 30 предприятий Германии, работающих в сфере железнодорожного транспорта, строительства и финансов.
Напомним, до этого на портале госзакупок был запущен открытый конкурс на поиск подрядчика, который проанализирует финансовую модель концессионного соглашения по строительству высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Максимальная стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей.
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