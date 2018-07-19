Консорциум «Немецкая инициатива» конкретизировал свой интерес к ВСМ Челябинск-Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСК , 19 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Руководитель рабочей группы консорциума «Немецкая инициатива по развитию ВСМ в России » Рольф Эпштайн на встрече с вице-губернатором Челябинской области Русланом Гаттаровым предложил обеспечить заемное финансирование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск-Екатеринбург и обозначил интерес консорциума стать технологическим партнером проекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Челябинской области.

"Компании «Немецкой инициативы по развитию ВСМ в России» анализируют документы хозяйственного партнерства «УСМ» и рассматривают участие в проекте создания Уральской ВСМ Челябинск-Екатеринбург по трем направлениям. Во-первых, мы предлагаем обеспечить заемное финансирование проекта. Долю немецких банков в общем объеме финансирования мы определим с учетом интересов российских финансирующих организаций и институтов развития — здесь мы проявляем гибкость. Во-вторых, мы готовы привлечь денежные средства в капитал концессионера и таким образом закрепить серьезность наших намерений; в-третьих, мы рассчитываем выступить технологическим партнером проекта и использовать наработанный в Германии опыт и компетенции по проектированию и строительству ВСМ", — цитирует слова Эпштайна пресс-служба.

В консорциуме ТАСС эту информацию подтвердили.

По инициативе Челябинской и Свердловской областей при одобрении РЖД запущен проект создания уральской высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом . Для подготовки проекта правительствами регионов создано хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль».

По уточненным данным, проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 300 км/ч, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.