Анастасия Стоцкая устроила сыну роскошный день рождения

Праздник был организован в стиле мультфильма «Суперсемейка»

На днях сыну певицы Анастасии Стоцкой исполнилось 7 лет. Конечно, звездная мама не могла не устроить мальчику шикарный праздник, о котором он бы помнил еще очень долго. Фотографиями с празднования дня рождения Анастасия несколько часов назад поделилась в своем Instagram.

Конечно, поздравлять сына Сашу певица начала с самого утра. Она заказала ему в комнату сразу 300 разноцветных шариков, прозрачные шары с конфетти, звездочки и надувную цифру 7. Саша был, конечно же, в восторге.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

16 Июл 2018 в 2:59 PDT А чуть позже звезда сняла помещение в одном из ресторанов в центре Москвы , где и было организовано основное торжество. На праздник были приглашены другие дети, с которыми Саша мог повеселиться. А для развлечения гостей и украшения помещения Анастасия оплатила команду специалистов, которые занимаются детскими праздниками. В результате получился день рождения в стиле мультфильма «Суперсемейка».

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

18 Июл 2018 в 7:53 PDT Детки в полном восторге,

— оценила праздник Анастасия Стоцкая.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

18 Июл 2018 в 10:48 PDT «Какой чудесный праздник, Класс!, Какие счастливые, позитивчики. А Настя — красотка!», — оценили праздник подписчики. Некоторые также заметили, что мальчик уже заметно повзрослел.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

18 Июл 2018 в 1:18 PDT Напомним, Анастасия Стоцкая является мамой двух замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея. Старший Александр родился 7 лет назад. Также звезда растит маленькую дочку Веру, которая появилась на свет 7 мая прошлого года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах.

Кстати, недавно звезда позволила подписчикам разглядеть лицо дочери.

Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)

14 Июл 2018 в 4:56 PDT Фото: Instagram / @100tskaya