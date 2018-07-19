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Анастасия Стоцкая устроила сыну роскошный день рождения
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Анастасия Стоцкая устроила сыну роскошный день рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Праздник был организован в стиле мультфильма «Суперсемейка»
На днях сыну певицы Анастасии Стоцкой исполнилось 7 лет. Конечно, звездная мама не могла не устроить мальчику шикарный праздник, о котором он бы помнил еще очень долго. Фотографиями с празднования дня рождения Анастасия несколько часов назад поделилась в своем Instagram.
Конечно, поздравлять сына Сашу певица начала с самого утра. Она заказала ему в комнату сразу 300 разноцветных шариков, прозрачные шары с конфетти, звездочки и надувную цифру 7. Саша был, конечно же, в восторге.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
16 Июл 2018 в 2:59 PDT  А чуть позже звезда сняла помещение в одном из ресторанов в центре Москвы, где и было организовано основное торжество. На праздник были приглашены другие дети, с которыми Саша мог повеселиться. А для развлечения гостей и украшения помещения Анастасия оплатила команду специалистов, которые занимаются детскими праздниками. В результате получился день рождения в стиле мультфильма «Суперсемейка».
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
18 Июл 2018 в 7:53 PDT  Детки в полном восторге,
— оценила праздник Анастасия Стоцкая.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
18 Июл 2018 в 10:48 PDT  «Какой чудесный праздник, Класс!, Какие счастливые, позитивчики. А Настя — красотка!», — оценили праздник подписчики. Некоторые также заметили, что мальчик уже заметно повзрослел.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
18 Июл 2018 в 1:18 PDT  Напомним, Анастасия Стоцкая является мамой двух замечательных детей от мужа, ресторатора Сергея. Старший Александр родился 7 лет назад. Также звезда растит маленькую дочку Веру, которая появилась на свет 7 мая прошлого года. О второй беременности певицы стало известно в начале декабря 2016 года. Во время беременности Анастасия Стоцкая долгое время продолжала активно работать. Так, она гастролировала по России с мюзиклами и спектаклями, а также участвовала в различных телевизионных съемках и концертах.
Кстати, недавно звезда позволила подписчикам разглядеть лицо дочери.
Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya)
14 Июл 2018 в 4:56 PDT  Фото: Instagram / @100tskaya
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