В самом северном лесу мира появилась туристическая тропа

Сотрудники дирекции «Заповедников Таймыра» создали в расположенном на полуострове самом северном лесу мира — Ары-Мас — экологическую тропу для туристов, сообщает ТАСС

«Сам Ары-Мас маленький: 20 километров в длину и четыре километра в самом широком месте. Площадь всего 156 квадратных километров. Тем не менее здесь большое разнообразие (около 90) видов птиц», — поведала об особенностях тропы заместительница главы дирекции Екатерина Лисовская.

Она сообщила, что при проектировании была высчитана допустимая туристическая нагрузка, при которой удастся не навредить экосистеме леса. В составлении маршрута приняли участие и школьники: на полуострове действует эколого-этнографический лагерь для воспитанников интерната из села Хатанга, одного из самых северных населенных пунктов России . Шестикилометровую тропу назвали «Легенды озера Богатырь-Кюэль» — в честь крупнейшего водоема в этих местах.

Лисовская добавила, что маршрут рассчитан, в основном, на местных жителей. «Сами понимаете, что с туристическим потенциалом у нас сложно — на Таймыре невозможен массовый туризм, слишком уж зависим от меняющихся погодных условий. Но мы хотим работать на этом маршруте с местным населением», — сказала она. По ее словам, несколько раз в год в Ары-Мас все-таки добираются туристы с большой земли, есть и проекты регулярного заезда групп, в том числе иностранных, но посещение леса, в том числе экологической тропы, будет строго ограничено. «Это не тайга, это очень хрупкий объект — будем ограничивать посещение, чтобы его не вытоптали», — подчеркнула она.

Ары-Мас называют «убежавшим лесом»: входит в состав Таймырского заповедника, созданного в 1979 году, и расположен за 72 градусом северной широты, тогда как во всем мире северная граница лесов определяется на 68 параллели. От Ары-Маса и севернее, до самого Ледовитого Океана деревьев больше нет.