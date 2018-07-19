На Таймыре организовали туристический маршрут в самом северном лесу мира

КРАСНОЯРСК , 19 июля. / ТАСС /. Сотрудники объединенной дирекции «Заповедников Таймыра» вместе с местными школьниками создали в расположенном на полуострове самом северном лесу мира — Ары-Мас — экологическую тропу для туристов.

По пути на Богатырь-Кюэль

Ары-Мас еще называют «убежавшим лесом» — он расположен за 72 градусом северной широты, тогда как во всем мире северная граница лесов определяется на 68 параллели. От Ары-Маса и севернее, до самого Ледовитого Океана деревьев больше нет.

"Сам Ары-Мас маленький — 20 километров в длину и четыре километра в самом широком месте. Площадь всего 156 квадратных километров. Тем не менее здесь большое разнообразие (около 90) видов птиц", — рассказала ТАСС заместитель директора объединенной дирекции «Заповедники Таймыра», в ведении которых находится охраняемый лес, Екатерина Лисовская.

Усилиями дирекции, организовавшей тут эколого-этнографический лагерь для воспитанников школы-интернета из села Хатанга — одного из самых северных населенных пунктов России , в лесу обустроен экологический маршрут, тоже один из самых северных в мире. Дети жителей отдаленных поселков, северян-кочевников, обустроили шестикилометровую тропу под названием «Легенды озера Богатырь-Кюэль» — в честь крупнейшего водоема в этих местах.

Сотрудниками заповедника подготовлена карта-схема маршрута, он паспортизирован, высчитана допустимая туристическая нагрузка на него, при которой удастся не навредить экосистеме леса. Причем рассчитывают в этом отношении, в основном, на местных отдыхающих.

"Сами понимаете, что с туристическим потенциалом у нас сложно — на Таймыре невозможен массовый туризм, слишком уж зависим от меняющихся погодных условий. Но мы хотим работать на этом маршруте с местным населением. В Хатангском поселении всего около пяти тысяч жителей, поэтому ущерба (для природы) от посетителей сильно не опасаемся", — сказала Лисовская.

По ее словам, несколько раз в год в Ары-Мас все-таки добираются туристы с большой земли, есть даже проекты регулярного заезда групп, в том числе иностранных. Однако в этом случае посещение леса, в том числе экологической тропы, будет строго ограничено.

"Пока все это красивые планы, но если они воплотятся, то не все туристы смогут попасть в Ары-Мас. Это не тайга, это очень хрупкий объект — будем ограничивать посещение, чтобы его не вытоптали", — подчеркнула она.

Школа биологов

Ары-Мас входит в состав Таймырского заповедника, созданного в 1979 году, составной части объединенной дирекции. До этого времени его территория принадлежала двум колхозам, и местные жители потихоньку вырубали уникальные лиственницы на дрова, жерди для чумов, гоняли через лес стада. Были опасения, что сюда в поисках нефти зайдут геологи.

Заповедный статус позволил сохранить уникальный лес. Сейчас тут ведутся дендрологические и орнитологические изыскания. В них принимают участие и школьники из эколого— этнографического лагеря. Под руководством сотрудника «Заповедников Таймыра» Анатолия Гаврилова подростки вели наблюдения за животными Ары-Маса, собирали гербарии, измеряли лиственницы и делали керны.

"Привлекая к исследованиям подростков в будущем мы рассчитываем пополнить наши ряды, ведь некоторые дети проявляют интерес к биологии", — рассказала Лисовская.

Для детей Ары-Мас стал не только площадкой по профессиональной ориентации, но и местом знакомства с традиционными ремеслами народов севера, а также школой выживания в условиях Арктики. Так в летнем лагере детей учили способам разжечь костер в условиях вечной мерзлоты, ориентированию на местности. По итогам с участием подростков была издана карманная книга «Как выжить в тундре». Еще одним итогом деятельности лагеря стало описание маршрута Богатырь-Кюэль.

Последний лес Пока наука не может достоверно сказать, откуда взялся посреди тундры Ары-Мас. По словам Лисовской, есть версия, что лес образовался во время температурных колебаний и сохранился благодаря уникальному микроклимату. «Самый главный вопрос — почему он оказался настолько севернее самой северной границы леса — остается пока без ответа», — подчеркнула она.

Вероятно, что лес появился в начале — первой половине XVIII века, времени начала освоения Таймыра. Тогда, согласно дендрологическим исследованиям леса, выросли первые сосны Ары-Маса, следующее поколение возникло в конце позапрошлого века, еще одно — в середине прошлого столетия.

Однако загадка самого северного леса всегда волновала не только ученых. Кроме научных теорий возникли легенды и предания. «Мне бабушка рассказывала, что в былые времена землю терзал лютый холод. Как говорят в сказках, птицы замерзали на лету, — рассказал таймырский охотник Александр, ненец по национальности. — Люди попросили через шаманов о помощи духов. Те вырастили посреди тундры лес, который стал убежищем от морозов».