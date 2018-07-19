Федеральные деньги на расширение дороги Неклюдово — Золотово планируют выделить в 2019 году

— Необходимость расширения участка дороги Неклюдово — Золотово стала очевидна после открытия второго моста через Волгу, который увеличил пропускную способность переправы в два раза. Правительство Нижегородской области обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении вопроса софинансирования строительства этой дороги из федерального бюджета, — сообщили подробности встречи в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В прошлом году правительство Нижегородской области сообщало, что дорогу Неклюдово—Золотово начнут строить на деньги областного Дорожного фонда и федеральные средства. Частный капитал привлекать не планируют, следовательно, проезд будет бесплатным. Тогда планировалось, что в 2018 году начнут строительство, а в 2020 — запустят движение по новой дороге. Стоимость трассы оценивалась в 4 млрд рублей.

Дорога до Золотова позволит разделить потоки на тех, кто едет на Бор, в Неклюдово и Толоконцево, и тех, кто продолжает путь в кировском направлении. Считается, что вторая очередь Борской транспортной системы окончательно разрешит проблему пробок на трассе Нижний Новгород — Киров.