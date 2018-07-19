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Тайны Мангазеи открыть непросто. Путешественники испытали на себе каменистый характер Покалькы
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Тайны Мангазеи открыть непросто. Путешественники испытали на себе каменистый характер Покалькы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале завершились все запланированные на этот год мероприятия экспедиции «Тайны Мангазеи».
Современные путешественники прошли более тысячи километров по пути русских первопроходцев XVI века и совершили неожиданные для себя открытия.
В рамках разведывательного этапа энтузиасты-исследователи на моторных лодках достигли места на реке Таз, где располагался знаменитый средневековый город Мангазея, после чего по Тазу, его притоку Худосею дошли до устья реки Покалькы и разбили базовый лагерь. Отсюда на резиновой лодке они совершили два разведывательных похода вверх по течению, в направлении к древнему мангазейскому волоку, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Ямбург».
В результате участникам экспедиции удалось исследовать характер реки Покалькы. Оказалось, что она изобилует большим количеством отмелей, скрытыми под водой камнями, перекатами, а после 20 километра от устья ещё и порогами. Подводными камнями были повреждены винты у всех трех лодок, у самой большой полностью выведен из строя двигатель. После преодоления нескольких порогов дальнейшее продвижение к истоку реки оказалось невозможным, но результат разведки участников экспедиции удовлетворил.
«До начала экспедиции мы прочитали тысячи страниц летописей, писем, приказов, научных исследований, форумов и заметок в интернете, но нигде не упоминалось о перекатах и порогах этой реки, — отметил руководитель экспедиции Павел Нефедов. — О каменистом характере Покалькы можно было узнать, только побывав здесь. Теперь мы располагаем всей необходимой информацией, чтобы достичь волока. Значит, разведка была успешной. А в том, что волок находится здесь, сомнений у нас нет. Вся теоретическая научная база говорит об этом».
Следующим этапом экспедиции, по словам её руководителя, должно стать полное повторение пути первопроходцев XVI века от Мангазеи до Новой Мангазеи (Старотуруханска). Это путешествие исследователи планируют осуществить в конце мая — начале июня 2019 года в период большой воды в реках Таз, Худосей, Покалькы и Турухан.
Экспедиция осуществляется при поддержке регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО, межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», ООО «Газпром добыча Ямбург» и его профсоюзной организации.
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