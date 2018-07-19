«Рома» рассчитывает приобрести Сусо или Малколма

«Рома» рассматривает варианты усиления атакующей линии. По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в Рим могут переехать полузащитник Сусо из «Милана» или Малколм из «Бордо».

«Рома» не прочь приобрести полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу, однако «фиалки» установили за него слишком высокую цену. При этом переговоры с «Сассуоло» по переходу Доменико Берарди пока приостановлены.

Напомним, накануне стало известно, что «Рома» и «Ливерпуль» договорились о переходе голкипера Алиссона за 66,8 миллиона фунтов, что станет рекордным трансфером для вратарей в истории футбола.