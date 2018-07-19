Антимонопольщики наказали саратовский Комитет по имуществу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (УФАС) оштрафовало Комитет по управлению имуществом на 50 тысяч рублей. Ранее УФАС рассмотрело жалобу на действия Комитета при проведении одного из аукционов. Он касался продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по адресам 2–й Акмолинский проезд и Новосоколовогорский жилой район.

Согласно Земельному кодексу, организатор аукциона обеспечивает опубликование извещения не менее чем за 30 дней до дня его проведения. Однако извещение было опубликовано в печатном издании с нарушением срока. В итоге подразделение саратовской мэрии признано виновной в нарушении закона.