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С военнослужащими Забайкальского объединения ВВО состоялась практическая тренировка РХБ защите
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С военнослужащими Забайкальского объединения ВВО состоялась практическая тренировка РХБ защите 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего к занятиям было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, в частности мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, ракетные подразделения, специалисты войск связи и РХБ защиты.
С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась комплексная тренировка по РХБ защите.
Военнослужащие провели РХБ разведку условно зараженного района, выполнили отбор проб грунта и воды, определили и идентифицировали отравляющие вещества в воздухе.
В ходе практической части тренировки особое внимание было уделено выполнению нормативов по применению средств индивидуальной защиты, использованию приборов химической разведки и индивидуальных дозиметров.
Военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников химической опасности с последующей обработкой личного состава и обеззараживанием местности.
Всего к занятиям было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, в частности мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, ракетные подразделения, специалисты войск связи и РХБ защиты.
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