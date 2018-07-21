С военнослужащими Забайкальского объединения ВВО состоялась практическая тренировка РХБ защите

Всего к занятиям было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, в частности мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, ракетные подразделения, специалисты войск связи и РХБ защиты.

С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , состоялась комплексная тренировка по РХБ защите.

Военнослужащие провели РХБ разведку условно зараженного района, выполнили отбор проб грунта и воды, определили и идентифицировали отравляющие вещества в воздухе.

В ходе практической части тренировки особое внимание было уделено выполнению нормативов по применению средств индивидуальной защиты, использованию приборов химической разведки и индивидуальных дозиметров.

Военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников химической опасности с последующей обработкой личного состава и обеззараживанием местности.

Всего к занятиям было привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, в частности мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, ракетные подразделения, специалисты войск связи и РХБ защиты.