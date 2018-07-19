С начала 2018 года 70 семей военнослужащих ВВО приобрели квартиры по военной ипотеке в Забайкальском крае 

Всего на эти цели участникам накопительно-ипотечной системы было выделено более 100 миллионов рублей.
В первом полугодии текущего года около 70 семей военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, реализовали свое право на приобретение или строительство жилых помещений по программе накопительно-ипотечной системы.
Всего на эти цели участникам НИС было выделено более 100 миллионов рублей.
Напомним, что военнослужащие участники НИС могут приобрести свое жилье уже через три года после вступления в систему, само жилье может быть как на первичном, так и на вторичном рынке, а сами параметры жилых помещений зависят только от пожеланий самих военнослужащих и членов их семей.