Ещё
С начала 2018 года 70 семей военнослужащих ВВО приобрели квартиры по военной ипотеке в Забайкальском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С начала 2018 года 70 семей военнослужащих ВВО приобрели квартиры по военной ипотеке в Забайкальском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего на эти цели участникам накопительно-ипотечной системы было выделено более 100 миллионов рублей.
В первом полугодии текущего года около 70 семей военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, реализовали свое право на приобретение или строительство жилых помещений по программе накопительно-ипотечной системы.
Всего на эти цели участникам НИС было выделено более 100 миллионов рублей.
Напомним, что военнослужащие участники НИС могут приобрести свое жилье уже через три года после вступления в систему, само жилье может быть как на первичном, так и на вторичном рынке, а сами параметры жилых помещений зависят только от пожеланий самих военнослужащих и членов их семей.
ТК «Звезда»: последние новости
Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль Идет подготовка к летным испытаниям новейшей крылатой ракеты «Буревестник» - МО РФ Пять стран присоединились к продлению санкций против Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления19
Россия готовит ответный удар по Украине241
Установлены отравители Скрипалей92
Россиян предложили увольнять по новой статье158
Российский певец покончил с собой197
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение