Правилам проведения предвыборной агитации обучат кандидатов, журналистов и полицейских

После регистрации для кандидатов начнётся самый ответственный этап избирательной кампании — предвыборная агитация. Поэтому ТИКам совместной с территориальными отделами УМВД необходимо определить порядок взаимодействия по пресечению в ходе кампании действий, противоречащих закону о предвыборной агитации.

Также следует провести обучение по этому вопросу, в том числе с представителями СМИ, кандидатами и их доверенными лицами. Об этом сегодня, 19 июля, председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт сказал на совместном совещании с территориальными избирательными комиссиями, членами рабочей группы по оказанию содействия комиссиям в ЯНАО и представителями правоохранительных органов в ходе подготовки к выборам.

Глава Избиркома сообщил, что для отработки взаимодействия при нарушении общественного порядка в день голосования ТИКам необходимо провести с представителями МВД обучение по теме «действия сотрудников полиции в единый день голосования». Соответствующие памятки сотруднику полиции изготавливаются и вскоре будут направлены в ТИКи.

Одно из главных требований, предъявляемых к безопасности помещения избирательного участка, — обеспечение пожарной безопасности. До 1 сентября должны быть проведены пожарно-технические занятия совместно с ТИКами. Комиссиям совместно с администрациями городов и районов необходимо направить требования в соответствующую организации по обеспечению бесперебойной связи и подачи электроснабжения избиркомам. Под особым контролем помещения для системы ГАС-выборы, которые должны отвечать требованиям, предъявляемым ЦИКом.

Андрей Гиберт считает, что опыт федеральной кампании проведения тренировок по оперативному подключению резервных источников электроэнергии и связи необходимо продолжить. Он попросил рабочие группы оказать содействие ТИКам по обеспечению оборудования, необходимого для применения машиночитаемой технологии. 9 сентября она будет применяться на всех участках.

Председатель Избиркома ЯНАО рекомендовал рабочим группам по оказанию содействия комиссиям провести совещание по вопросам регистрации и составления списков избирателей, обеспечения избирательных прав всех категорий избирателей. Их участниками станут представители ТИКов, органов регистрационного учёта, пенсионного фонда, социальной защиты, общественных организаций, крупных предприятий, руководителей образовательных учреждений с очной формой обучения, в чьём распоряжении находятся общежития.