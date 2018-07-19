Ещё
«Россети» обеспечили бесперебойное энергоснабжение стадионов и объектов ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россети» обеспечили бесперебойное энергоснабжение стадионов и объектов ЧМ-2018 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков компании в обеспечении проведения мундиаля
Министр энергетики России Александр Новак, который одновременно занимает должность представителя наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», подвёл результаты обеспечения энергоснабжением спортивных объектов главного футбольного первенства планеты, которое впервые состоялось в нашей стране на стадионах в 11 российских городах.
Глава Минэнерго заявил, что все задачи, стоявшие перед Министерством энергетики, были выполнены в полном объёме и в установленные сроки, а также высоко оценил работу энергетиков, подчеркнув, что по итогам проведения чемпионата мира-2018 внештатных ситуаций с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, удалось избежать. А если они редко и случались, то усилиями работников энергетической отрасли очень быстро устранялись. Обеспечение надёжного электроснабжения объектов мундиаля прошло на высоком уровне.
Новак подчеркнул, что Минэнерго совместно с Оргкомитетом «Россия 2018», региональными властями и сетевыми компаниями реализовало комплекс организационно-технических мероприятий с учётом регламентов Международной федерации футбола (FIFA), а также опыта проведения мероприятий особой государственной важности.
«Было построено и реконструировано 12 объектов электростанций и 1047 объектов электроэнергетики. В их обслуживании было задействовано более 6247 сотрудников сетевых компаний и 1230 единиц специальной техники. То, что всё прошло без сбоев — это результат труда всех работников энергетической сферы нашей страны», — заявил Новак.
Министр поблагодарил сотрудников компании «Россети» и её дочерних предприятий: Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК), Федеральной сетевой компании (ФСК), а также их подразделений в городах проведения мирового футбольного первенства.
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в субъектах федерации обеспечили надёжное электроснабжения как спортивных объектов, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы иностранных фанатов со всего мира.
«Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива», — подчеркнул Павел Ливинский.
Руководитель «Россетей» поблагодарил всех сотрудников энергетической группы за профессионализм и ответственное отношение к поставленным задачами.
Карельские вести: последние новости
Гибель боевого корабля ВМС США попала на видео Жуткий борщевик завоевал Россию: экологи трубят о катастрофе Повышение пенсионного возраста: нет альтернативы, но есть проблемы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления
Установлены отравители Скрипалей131
Россия готовит ответный удар по Украине291
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17329
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение