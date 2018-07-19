«Россети» обеспечили бесперебойное энергоснабжение стадионов и объектов ЧМ-2018 

Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков компании в обеспечении проведения мундиаля
Министр энергетики России Александр Новак, который одновременно занимает должность представителя наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», подвёл результаты обеспечения энергоснабжением спортивных объектов главного футбольного первенства планеты, которое впервые состоялось в нашей стране на стадионах в 11 российских городах.
Глава Минэнерго заявил, что все задачи, стоявшие перед Министерством энергетики, были выполнены в полном объёме и в установленные сроки, а также высоко оценил работу энергетиков, подчеркнув, что по итогам проведения чемпионата мира-2018 внештатных ситуаций с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, удалось избежать. А если они редко и случались, то усилиями работников энергетической отрасли очень быстро устранялись. Обеспечение надёжного электроснабжения объектов мундиаля прошло на высоком уровне.
Новак подчеркнул, что Минэнерго совместно с Оргкомитетом «Россия 2018», региональными властями и сетевыми компаниями реализовало комплекс организационно-технических мероприятий с учётом регламентов Международной федерации футбола (FIFA), а также опыта проведения мероприятий особой государственной важности.
«Было построено и реконструировано 12 объектов электростанций и 1047 объектов электроэнергетики. В их обслуживании было задействовано более 6247 сотрудников сетевых компаний и 1230 единиц специальной техники. То, что всё прошло без сбоев — это результат труда всех работников энергетической сферы нашей страны», — заявил Новак.
Министр поблагодарил сотрудников компании «Россети» и её дочерних предприятий: Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК), Федеральной сетевой компании (ФСК), а также их подразделений в городах проведения мирового футбольного первенства.
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в субъектах федерации обеспечили надёжное электроснабжения как спортивных объектов, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы иностранных фанатов со всего мира.
«Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива», — подчеркнул Павел Ливинский.
Руководитель «Россетей» поблагодарил всех сотрудников энергетической группы за профессионализм и ответственное отношение к поставленным задачами.