«Россети» обеспечили бесперебойное энергоснабжение стадионов и объектов ЧМ-2018

Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков компании в обеспечении проведения мундиаля

Министр энергетики России Александр Новак, который одновременно занимает должность представителя наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», подвёл результаты обеспечения энергоснабжением спортивных объектов главного футбольного первенства планеты, которое впервые состоялось в нашей стране на стадионах в 11 российских городах.

Глава Минэнерго заявил, что все задачи, стоявшие перед Министерством энергетики, были выполнены в полном объёме и в установленные сроки, а также высоко оценил работу энергетиков, подчеркнув, что по итогам проведения чемпионата мира-2018 внештатных ситуаций с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, удалось избежать. А если они редко и случались, то усилиями работников энергетической отрасли очень быстро устранялись. Обеспечение надёжного электроснабжения объектов мундиаля прошло на высоком уровне.

Новак подчеркнул, что Минэнерго совместно с Оргкомитетом «Россия 2018», региональными властями и сетевыми компаниями реализовало комплекс организационно-технических мероприятий с учётом регламентов Международной федерации футбола (FIFA), а также опыта проведения мероприятий особой государственной важности.

«Было построено и реконструировано 12 объектов электростанций и 1047 объектов электроэнергетики. В их обслуживании было задействовано более 6247 сотрудников сетевых компаний и 1230 единиц специальной техники. То, что всё прошло без сбоев — это результат труда всех работников энергетической сферы нашей страны», — заявил Новак.

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы «Россети» в субъектах федерации обеспечили надёжное электроснабжения как спортивных объектов, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы иностранных фанатов со всего мира.

«Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива», — подчеркнул Павел Ливинский.

Руководитель «Россетей» поблагодарил всех сотрудников энергетической группы за профессионализм и ответственное отношение к поставленным задачами.