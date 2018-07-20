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Новак: работы по энергоснабжению Дальнего Востока завершат к осени
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Новак: работы по энергоснабжению Дальнего Востока завершат к осени 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Необходимые работы, которые позволят предстоящей осенью и зимой обеспечить надежное энергоснабжение дальневосточных потребителей, завершат к концу лета. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Новак в пятницу находится с рабочей поездкой в Хабаровске, где провел совещание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Дальневосточного федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.
"Думаю, что до конца летнего периода в полном объеме будут выполнены все необходимые работы, чтобы на Дальнем Востоке надежно был обеспечен осенне-зимний период и все потребители получали энергоснабжение в полном объеме", — сказал Новак.
В числе задач, как уточнил Новак, которые предстоит решить в регионе в плане подготовки энергообъектов к зиме — реконструкция генерирующего оборудования, ремонт электросетевого комплекса, расчистка просек и другие.
Ранее со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что состояние оборудования объектов электроэнергетики на Дальнем Востоке хуже, чем в других регионах России.
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