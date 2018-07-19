Ещё
Станции Нижегородского филиала «Т Плюс» на 3,8% увеличили выработку электроэнергии в первом полугодии 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станции Нижегородского филиала «Т Плюс» на 3,8% увеличили выработку электроэнергии в первом полугодии 2018 года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В первом полугодии 2018 года станции Нижегородского филиала Группы «Т Плюс», по оперативным данным, выработали 2831 млн кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2908 тыс. Гкал тепловой энергии.
Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».
Выработка электроэнергии данными станциями филиала, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилась на 3,8%, отпуск тепла с коллекторов станций снизился на 3,1%.
Увеличение выработки электроэнергии обусловлено загрузкой оборудования ТЭЦ филиала «Нижегородский» по диспетчерскому графику.
Снижение отпуска тепловой энергии вызвано изменением производственных программ потребителей, обеспечивающихся промышленным паром с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ.
В январе-июне 2017 года станции филиала (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ) суммарно выработали 2729 млн кВт∙ч электроэнергии и отпустили 3001 тыс. Гкал тепловой энергии.
Newsroom24: последние новости
СК проверяет информацию о пропавшем в Нижнем Новгороде подростке Штрафы ГИБДД и долги по кредитам не позволили иностранцу покинуть Россию Проект «Умный город» будет внедрен в Нижнем Новгороде и Сарове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления50
Россия готовит ответный удар по Украине285
Установлены отравители Скрипалей124
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17296
Российский певец покончил с собой202
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение