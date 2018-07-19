В Минобороны рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы противника

Министерство обороны России рассказало об уникальных возможностях океанской многоцелевой системы «Посейдон». В частности, она способна бороться с авианосцами противника и поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности.

«Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», — отметили в Минобороны.

Отдельно в оборонном ведомстве указали, что главным преимуществом «Посейдона» является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.

Ранее стало известно, что в России была завершена программа бросковых испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Подробнее в материале RT.