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В Минобороны рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы противника
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В Минобороны рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы противника 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Министерство обороны России рассказало об уникальных возможностях океанской многоцелевой системы «Посейдон». В частности, она способна бороться с авианосцами противника и поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности.
«Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», — отметили в Минобороны.
Отдельно в оборонном ведомстве указали, что главным преимуществом «Посейдона» является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.
Ранее стало известно, что в России была завершена программа бросковых испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Подробнее в материале RT.
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