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Участники патриотического автопробега посетят города Беларуси и России
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Участники патриотического автопробега посетят города Беларуси и России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бессмертные строки Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» стали поэтическим девизом для участников международного патриотического автопробега «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти». Акция стартовала в четверг,19 июля, в Смоленске и пройдет по десяти городам Союзного государства.
Ее участники, по информации БЕЛТА, посетят как российские города, так и белорусские: Городок, Витебск, Оршу, Дубровно, Могилев и Гомель, в которых установлены памятники, воинские мемориалы и захоронения, а местные музеи хранят свидетельства мужества красноармейцев и мирного населения.
Кроме того, по пути российско-белорусского автопробега будет экспонироваться одноименная передвижная выставка. Во время акции состоятся встречи с ветеранами, молодежью, представителями власти и общественных организаций. Предполагается, что 20 июля гости прибудут в Езерище, где пройдет возложение цветов на могилу командира 159-й отдельной танковой бригады полковника Семена Хайдукова. Затем автопробег доедет до Городка. Около въезда в райцентр у памятника 10-й гвардейской танковой бригаде, освобождавшей Городок, также состоится торжественная церемония.
С приветственным словом, по информации агентства, к участникам пробега и горожанам обратятся председатель Городокского исполкома Петр Коробач и руководитель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко.
С каждым годом растет количество участников автопробега «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти» и посещаемых ими городов. По результатам нынешнего автопробега планируется расширить передвижную одноименную выставку и издать «Атлас памяти».
Организатором автопробега «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти» выступила Национально-культурная автономия белорусов Смоленской области.
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