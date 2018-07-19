Красноярский район досрочно завершил комплексное благоустройство дворовых территорий

Это не сопроводительный текст к рекламе будущего жилого комплекса, а описание двора, которому более 20 лет, расположенного в пос. Волжский на ул. Жилгородок, дом 16.

Эта и еще более 50-ти дворовых территорий в восьми населенных пунктах Красноярского района в 2017–2018 г. преобразились благодаря действию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая активно реализуется в нашем регионе под личным контролем врио губернатора Дмитрия Азарова

Красноярский район одним из первых среди муниципалитетов завершил комплексное благоустройство дворовых территорий.

С восторгом о проделанных работах говорит председатель многоквартирного дома Любовь Баранчук:

"Я стала председателем в 2014 году. Практически сразу же остро встал вопрос благоустройства нашего двора и детской площадки. С приходом нового главы региона работа по благоустройству дворовых и общественных территорий ведется очень активно и главное — нам дали возможность самим выбирать, как будет выглядеть наш двор. Подрядчики во всем советовались с жильцами. Сделано было быстро, всего лишь за три дня. Теперь к нам на площадку дети приходят со всех окрестных дворов. Бабульки сидят на скамеечках, дети играют. Мы так все рады, что власти наши так внимательно отнеслись к нашим нуждам! Спасибо им большое!".

Особенность проекта состоит в том, что жители принимают непосредственное участие на различных этапах работ, определяют места расположения горок, качелей, лавочек и других архитектурных форм, выполняют работы, не требующие специальных навыков, осуществляют окончательный прием результатов. Например, жители дома № 16 по ул. Жилгородок организовали доставку песка, установили лавочку около игрового комплекса.

В настоящее время на территории района полным ходом идет благоустройство общественных территорий. Это те объекты, за которые проголосовали жители во время проведения выборов Президента РФ в марте 2018 года. Ведется ремонт площади Юбилейная в Красном Яру, начаты работы по двум участкам в пгт. Новосемейкино . Все работы по благоустройству общественных территорий планируется завершить до 31 августа 2018 года.

— Проект формирования комфортной городской среды очень важен для нашего района, он позволяет преобразовать те территории, которые долгие годы не видели ремонта. 18 марта жители Красноярского района проявили высокую активность при голосовании за благоустройство территорий. Они сами могли определить: как должны выглядеть общественные территории, принять в этом процессе непосредственное участие. Полностью поддерживаю мнение руководителя региона Дмитрия Азарова о том, что принципиально важно живое участие жителей в реализации проекта, ведь им, как никому другому известно, что необходимо сделать для комфорта и улучшения качества жизни.