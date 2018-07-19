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На военной базе в США обрушился шатер: пострадали 22 человека
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На военной базе в США обрушился шатер: пострадали 22 человека 

Мир24 1 час назад
На военной базе Fort Hunter Liggett в американском штате Калифорния произошло обрушение одного из шатров. В результате по меньшей мере 22 человека получили травмы, сообщает телеканал Fox 40.
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