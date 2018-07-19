Ещё
На военной базе в США обрушился шатер: пострадали 22 человека
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На военной базе в США обрушился шатер: пострадали 22 человека
Мир24
1 час назад
Комментарии
На военной базе Fort Hunter Liggett в американском штате Калифорния произошло обрушение одного из шатров. В результате по меньшей мере 22 человека получили травмы, сообщает телеканал Fox 40.
Читать ещё •••
Мир24: последние новости
Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку
Альпинисты из Москвы пострадали при камнепаде в Приэльбрусье
Казахстан введет декларирование имущества для всех совершеннолетних
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления
Установлены отравители Скрипалей
131
Россия готовит ответный удар по Украине
291
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
329
Российский певец покончил с собой
205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США
В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США
Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие
Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика
В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире
США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа
В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение