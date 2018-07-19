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В Барнауле в День ВДВ пройдут выступления парашютистов и спецназа
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В Барнауле в День ВДВ пройдут выступления парашютистов и спецназа 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
День Воздушно-десантных войск отметят в Барнауле праздничным шествием и показательными выступлениями парашютистов.
Праздник стартует в 10 утра с митинга, который на площади Ветеранов соберет бывших контрактников и тех, кто проходил срочную службу в ВДВ. В программе мастер-класс от спецназа военной разведки и парашютистов. В 11:00 стартует праздничное шествие с площади Ветеранов до площади Победы.
Затем участники отправятся на Власихинское кладбище, где пройдет панихида. Завершится празднование Дня ВДВ концертом на пляже «Водный мир».
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